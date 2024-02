Február végén érkezik Peacemaker a Mortal Kombat 1-be

Egy kis csúszással ugyan, de még ebben a hónapban megjelenhet a régóta várt Peacemaker a Mortal Kombat 1 -hez, a Netherrealm Studios ugyanis bejelentette, hogy pontosan február 28-ra tűzték ki a harcos megjelenési dátumát.

Csak, de fontos tudni, hogy ez az időpont csak a korai hozzáférést biztosítja, akinek tehát nincs ilyen lehetőség a birtokában, annak egy kicsivel tovább kell majd várnia erre, de hogy mennyit, az nem derült ki.Mint ahogyan az sem, hogy Peacemaker mellé érkezik-e új Kamero Fighter vagy sem, hiszen a Netherrealm Studios gyakran ad ki ilyen extrákat is egy-egy főbb karakter mellé, így a korábbi tapasztalatok alapján talán most is számolhatunk ezzel.