Február 20-án indul a Fatal Fury: City of the Wolves nyílt bétája

A mindenki által elérhető nyílt béta, és nemcsak PC-n, hanem PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en egyaránt élvezhető lesz majd, sőt sem PS Plus, sem Game Pass előfizetést nem igényel a játékosoktól.A béta várhatóan nyolc karaktert állít majd a középpontba, méghozzá három online játékmóddal kiegészülve, így a Ranked Match, a Casual Match és a Room Match lesznek játszhatók, a gyakorláshoz pedig az offline Training mód áll a rajongók rendelkezésére.

Az SNK bejelentette, hogy már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak a Fatal Fury: City of the Wolves kipróbálására, lévén a tervek szerint február 20-án indulhat is a játék sokak által régóta várt béta tesztje.