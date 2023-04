Fantasztikus FPS lesz az Elden Ringből egy rajongói moddal

Annak ellenére, hogy még csak egy éve jelent meg, máris készült több nagyszerű mod az Elden Ring hez, most egy fejlesztő a címet egy FPS játékká alakította, így leginkább az ikonikus King's Fieldhez hasonlít, amit szintén a FromSoftware fejlesztett.

A First Person Soulsot a Dasaav nevű modder fejlesztette és adta ki, kicsit más célkeresztre, támadási jelzésekre, fejkövetésre és néhány változtatásra számíthatunk a mozgásunkban és a játékmenetben, hogy jobban megfeleljen egy FPS-nek. A mod telepítése után azegymástól függetlenül, a mozgást egy régebbi FromSoftware cím, a King's Field ihlette.Míg a kamera egyes mozgásoknál a karakter fejéhez van rögzítve, a futás, a távolsági fegyverek zoomja és a játékos karjainak mozgása úgy lett megváltoztatva, hogy az első személyben is simán menjen. Maga a mod zseniális, mintha visszautaznánk az időben és a King's Fieldet tolnánk, de valójában ez mégiscsak a modern Elden Ring . Aki szeretné kipróbálni a címet új nézettel, az itt találja a First Person Souls oldalát.