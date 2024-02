Ezért lett ingyenes a Silent Hill: The Short Message

Manapság különösen ritka, hogy valami ingyenes dolog jelenjen meg a játékvilágban, és az ráadásként még jó is legyen, azonban a Silent Hill: The Short Message meglepő módon szembement minden negatív berögződéssel.

Ez a kis mellékszál ugyanis jó lett, ámbár rövid, de így is adja magát a kérdés, vajon miért adta ki ezt a Konami? A kiadó a japán Famitsu magazinnak szólalt meg a téma kapcsán, ahol Motoi Okamoto producer és rendező azzal magyarázta a döntés okát, hogyTöbb mint egy évtizede nem jelent meg ugyanis új Silent Hill-játék a piacon, emiatt nagyon sokan nem ismerik már a franchise-t, a Silent Hill: The Short Message pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy az újabb arcokat is megszólítsák egy kicsit, ami a letöltési számok alapján nem is sikerült rosszul.