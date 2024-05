Ezért búcsúztak el a Microsofttól az Ori and the Blind Forest fejlesztői

Indie körökben óriási népszerűségre tettek szert a Moon Studios munkatársai az Ori-sorozattal, ami nem véletlen, hiszen az Ori and the Blind Forest és az Ori and the Will of the Wisps igazi remekművek voltak.

I?d just like to send a big THANK YOU! to @PrivateDivision who we?ve partnered with after we decided not to move forward with Microsoft for @wickedgame! ????



We always knew we wanted to make an ARPG people could access on every platform with us fully supporting Crossplay, etc.? ? thomasmahler (@thomasmahler) April 30, 2024

Ezért sokan meg is lepődtek rajta, amikor a csapat úgy határozott, hogy elbúcsúzik a Microsofttól, és inkább a Take Two Interactive kötelékébe tartozó Private Division szárnyai alá bújik, aminek az okáról jó pár hónappal később ugyan, de most maga Thomas Mahler, a csapat egyik első embere beszélt a Twitteren, ahol kiemelte, hogy a váltás kapcsán a legnyomósabb okuk az volt, hogy az új kiadónál szabadon kiadhatják kreatív energiáikat.Ezen felül, nem csak a Microsoft által favorizált rendszereken, amire a redmondi óriásnál nem lett volna lehetőségük, és semmiképpen sem szerették volna Xbox-exkluzívvá tenni a franchise következő epizódját.