Ezekre a címekre számíthatunk az Insomniactól

Az Insomniac Gamest egy hatalmas szivárgás érte, amelyből kiderül, hogy 2032-ig milyen címeknek kellene elkészülnie, ezek között található a Wolverine, egy Venom spin-off, egy új Ratchet & Clank és egy X-Men.

Mint azt megírtuk, a Sony és az Insomniac nem volt hajlandó kifizetni a hackerek követelését, ezért a zsarolók közzétették a Wolverine anyagait. Ezen kívül személyes adatok is kikerültek, valamint a projektek címei, hogyEgy Venom spin-off a tervek szerint 2025-ben jelenik meg és a Miles Moraleshez hasonló mellékjátékként funkcionál. A Wolverine 2026-ban jöhet, a Spider-Man 3 pedig 2028 végén és a kiszivárgott dokumentumok szerint part I-re és part II-re osztják.Egy új Ratchet & Clank játékra is számíthatunk 2029-ben, amely a Rag Tag Team alcímet viselheti, de erről több nem derült ki. Amit még említenek, de megjelenési dátumot nem kapott, az a Spider-Man: The Great Web, ez az Insomniac multiplayer projektje lehet.Az X-Men játék megjelenését 2030-ra tervezik, mindössze négy évvel a Wolverine után, továbbá a dokumentumok azt is sugallják, hogy az Insomniac célja egy vadonatúj IP kiadása valamikor 2030 és 2032 között.