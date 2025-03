Ezekkel a játékokkal bővül márciusban a PS Plus Game és Classic Catalog

A Sony Interactive bejelentette, hogy márciusban is bővíti a megszokott menetrend szerint a PS Plus Game Catalog és a PS Plus Classic Catalog kínálatát, így akik rendelkeznek előfizetéssel, azoknak most érdemes figyelniük.

Március 18-tól, azaz jövő keddtől ugyanis olyan videojátékok kerülhetnek fel a kínálatba, mint az, ráadásul a focis és a ketrecharcos őrület kivételével mindegyik PS4-re és PS5-re is.Ezen felül érkezik még PS VR2-re az Arcade Paradise VR, a Classig Catalogot pedig a legendás Armored Core-sorozat bővíti majd ki PS4-en és PS5-ön, így név szerint az Armored Core, az Armored Core: Project Phantasma és az Armored Core: Master of Arena.