Ezekkel a játékokkal bővül idén decemberben a PS Plus Game Catalog és Classic Catalog

A Sony bejelentette, hogy decemberben is kapnak néhány extra címet azok, akik a PS Plus mellett Extra és Premium előfizetéssel rendelkeznek, így december 17-én bővül a Game Catalog és a Classic Catalog is.

A sima Game Catalog részeként így számíthatunk majd PS4-re és PS5-re isérkezésére.Kizárólag PS4-re a Rabbids: Party of Legends-nek és a PHOGS-nak örülhetünk majd, kizárólag PS5-ön pedig a Forspokennek, PS VR2-re pedig a Star Wars: Tales from the Galaxy?s Edge várható. A Classic Catalog kínálata ezen felül a Jak and Daxter: The Precursor Legacy-val, a Sly 2: Band of Thieves-szel és a Sly 3: Honor Among Thieves-szel gyarapodik PS4-en és PS5-ön egyaránt.