Ezekkel a játékokkal bővül áprilisban a PS Plus Extra és Premium kínálata

A Sony bejelentette, hogy ismét nagy nevekkel szeretnék bővíteni áprilisban a PS Plus Extra és a PS Plus Premium kínálatát, azonban nem árt körültekintőnek lenni, mert május 16-tól a törlések is megindulnak a háttérben.

Biztosan kikerül például a PS Plus-ról a Spider-Man, a Shenmue 3, a Metro Last Light Redux és a Metro 2033 Redux, ami nem túl fájdalmas annak fényében, hogy ebben a hónapban milyen címekkel gazdagodhatnak azok, akik PS Plus Extra, illetve PS Plus Premium előfizetéssel rendelkeznek.A kínálatba ugyanis felkerül majdnem a teljes Doom-sorozat, de itt lesz a The Evil Within, több Wolfenstein, az első Dishonored, sőt még a nagyszerű Sackboy: A Big Adventure is. Lássuk pontosan a listát:Doom Eternal (PS4, PS5)Riders Republic (PS4, PS5)Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)Slay the Spire (PS4)Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, PS5)The Evil Within (PS4)Wolfenstein: The Old Blood (PS4)Bassmaster Fishing (PS4, PS5)Paradise Killer (PS4, PS5)Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)Doom (PS4)Doom II (PS4)Doom 64 (PS4)Doom 3 (PS4)Dishonored: Definitive Edition (PS4)