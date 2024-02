Ezekkel a játékokkal bővül a PS Plus Extra és Premium szolgáltatás februárban

Nagyszerű játékokkal bővíti a PS Plus Extra és Premium szolgáltatás előfizetőit februárban a Sony, akik bejelentették, hogy ismét érdemes lesz megmaradni tagnak, hiszen egy vagon nagyszerű alkotás közül válogathatnak ismét a rajongók.

Napra pontosan február 20-án ugyanis több mint tíz darab játékot érhetünk majd el a PS Plus Extra és a PS Plus Premium részeként, köztük olyan nevekkel, mint a Need for Speed Unbound, a The Outer Worlds vagy éppen az Assassin's Creed Valhalla.Ha kíváncsi vagy a pontos listára, illetve az aktuális katalógusra, az alábbiakban te is végignyálazhatod a felhozatalt, és ha van előfizetésed, máris kiválaszthatod, hogy melyik cím lesz az első, amibe belecsapsz.Assassin's Creed Valhalla (PS5, PS4)LEGO Jurassic World (PS4)LEGO Worlds (PS4)Need for Speed Unbound (PS5)The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5)Roguebook (PS5, PS4)Rogue Lords (PS4)Tales of Arise (PS5, PS4)Tales of Zestiria (PS4)Jet Moto 2 (PS5, PS4)Resistance: Retribution (PS5, PS4)Tales of Symphonia Remastered (PS4)Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4)