Ezekkel a harcosokkal bunyózhatunk majd a megjelenéskor a Street Fighter 6-ban

Összeállt a Street Fighter 6 bunyósainak végleges listája, így megtudtuk végre, hogy kik lesznek azok a karakterek, akikkel lehetőségünk nyílik majd pofozkodni egyet már a megjelenéskor.

Nyilvánvalóan a listán ott vannak az igazi klasszikus visszatérők, így Ryu, Zangief, Blanka, E. Honda vagy éppen Chun-Li, de azért a Capcom több újoncról is gondoskodott most, már a premier során, így Jamie, JP, Marisa, Manon, Kimberly és Lily is ide sorolhatók. Street Fighter 6 összesen 22 harcossal indul majd útnak, és bár pontos megjelenési dátum nem tartozik hozzá, az viszont biztos, hogy valamikor 2023-ban roboghat be közénk PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.RyuChun LiLukeJamieGuileJuriKimberlyKenE HondaBlankaDhalsimManonMarisaLilyJPDee JayCammyZangief