Ezeket jósolta 2025-re a Black Ops 2

2012-ben az Activision kiadta az első futurisztikus Call of Duty játékot, a Black Ops 2-t, amely a "távoli jövőben" játszódik, 2025-ben, ami pedig különösen érdekes, hogy az Activision és a Treyarch mit jósolt erre az évre.

A Black Ops 2 története szerint a második hidegháború Kína és a NATO országok között zajlott, robotok és drónok uralják a csatateret és még egy kvantumszámítógép is létezik, amely képes feltörni bármilyen eszközt. A különböző merényletek után a háború több amerikai városra is kiterjed, de Kína is célkeresztbe kerül.A Black Ops 2 azt is megjósolta, hogy egy kitalált személy, Marion Bosworth lesz az első nő, akit Amerika elnökévé választanak. Ebben az évben, március 14-én, emiatt az euró összeomlott, szeptemberben pedig az Európai Unió is feloszlott.