Ezeket a játékokat kapják októberben a PS Plus Extra és Premium előfizetők

0A Sony bejelentette, hogy ismét nagyszerű ajándék játékokkal lepik meg azokat a PS Plus előfizetőket, akik úgy döntöttek, hogy Extra, illetve Premium előfizetést váltanak maguknak, így mindenki sok-sok extrával gazdagodhat.

ugyanis az Extra és a Premium tagok is hozzáférhetnek a Game Catalog részeként PS4-re és PS5-re is a Dead Island 2-höz, a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me-hez, a Firefighting Simulator The Squad-hoz, a Ghostbusters: Spirits Unleashed-hez, a Gris-hez, a Two Point Campus-hoz, a Tour de France 2023-hoz, de kizárólag PS4-re jön a Ghost Recon Wildlands, PS5-re pedig a Return to Monkey Island és az Overpass 2.Ezen felül érkezik még egy VR-játék is, a The Last Clockwinder, és kizárólag a Premium előfizetők válogathatnak a Classic Catalog kínálatából, ahová ezúttal olyan címek kerülnek be, mint a legendás Dino Crisis, a Siren vagy az R-Type Dimensions EX.