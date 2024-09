Ezeket a játékokat kapják még szeptemberben a PS Plus Extra és Premium előfizetők

A Sony bejelentette, hogy egy sor extra játékkal örvendezteti meg szeptemberben is azokat, akik hűségesen kitartanak PS Plus előfizetésük Extra vagy Premium változata mellett, hiszen ezek a felhasználók szeptember 17-től izgalmas játékokat illeszthetnek gyűjteményükbe.

Mindkét tábornak elérhetővé válik ugyanis a Game Catalog részeként PS4-re a Ben 10 és a Far Cry 5, kizárólag PS5-re a The Plucky Squire, illetve mindkét platformon élvezhetik majdélményét.Ez azonban még nem minden, hiszen a PS VR2 tulajok nagy örömére érkezik a Pistol Whip is, a Premium előfizetők számára pedig a Classic Catalog is bővül PS4-re és PS5-re egyaránt, így számukra a PS2-es időkből jön a Mister Mosquito, a SkyGunner, valamint PSP-ről a Secret Agent Clank.