Ez a nyolc játék búcsúzik hamarosan az Xbox Game Pass-ról

Hamarosan nyolc videojátékkal csökken az Xbox Game Pass kínálata, amire azért hívják fel minden esetben a figyelmet az illetékesek, mert amennyiben valaki még szeretné kipróbálni valamelyiket, bőven marad ideje.

A kérdéses címek ugyanis december 1-jén kerülnek majd le a platformról, és mint láthatjuk közülük hat darab PC-s és konzolos, kettő pedig kizárólag PC-s vonatkozású, de egyik sem nevezhető alapvetően jelentős húzócímnek közülük.A hír különösen annak fényében nem túl szomorú, hogy, de ha így is szeretnénk tisztában lenni vele, milyen címek kerülnek le a rendszerről, íme a lista:Soccer Story (Console, PC)Rollerdrome (Console, PC)While the Iron?s Hot (Console, PC)Conan Exile (Console, PC)Remnant: From the Ashes (Console, PC)Spirit of the North: Enhanced Edition (Console, PC)Coral Island (PC Only)The Walking Dead: The Final Season (PC Only)