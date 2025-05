Ez a nyolc játék biztosan elhagyja a Game Passt májusban

A Microsoft elárulta, hogy legalább nyolc cím május közepén kikerül az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatásból, köztük van a Chants of Sennaar és a Planet of Lana, de többségük rövid és a kivezetésig akár még végig is játszhatjuk.

Az Xbox Game Pass kínálata folyamatosan változik, április végén hét játék távozott, most: Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars, Hauntii, Jurassic World Evolution 2, Little Kitty, Big City, Planet of Lana és The Big Con.Szerencsére a legtöbbjüket kevesebb mint 10 óra alatt be tudjuk fejezni, ha csak a fő küldetésre koncentrálunk, kivéve a Dune: Spice Warst, amely egy kicsivel hosszabb. Szerencsére érkezők is vannak , a napokban jött a Towerborne, a Far Cry 4, az Anno 1800 és a Call of Duty: Modern Warfare 2 és május hátralévő részében további címek szerepelnek a kínálatban.