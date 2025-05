Extra történeti küldetést hoz a legújabb Assassin's Creed Shadows frissítés

Ha minden a tervek szerint alakul, a Ubisoft még a mai napon, így valamikor az esti órákban kiadja az Assassin's Creed Shadows következő frissítését, ami sokkal fontosabb lesz, mint azt a többség gondolná.

Bár az 1.0.4-es update nagyon sok hibát is orvosol majd, azonban letöltését és telepítését követően egy extra történeti küldetést is elérhetnek majd a rajongók The Works of Luis Frois név alatt, így lehetőségünk nyílik alaposabban elmerülni a feudális Japánban.Az új történetszálban, miközben a mi feladatunk konkrétan az lesz, hogy visszaszerezzük a tudós elveszett jegyzeteit akár Naoe, akár Yasuke bőrébe bújva, és védelmet biztosítsunk Lady Satoko számára a jezsuitákkal szemben.