Ismét aktiválta magát az Imagine Dragons egy videojáték megjelenése kapcsán, miután ugyanis egykoron nagy sikert aratott a League of Legends-hez írott slágerük, a banda most úgy döntött, hogy a Starfield -et is megtámogatja egy exkluzív dallal.

Ez lett a Children of the Sky, ami a zenekar saját stílusában fogant, és egy látványos videoklipet is kapott, amelyben a Starfield -ből kivágott pillanatokat vehetünk szemügyre, ezzel nyomatékosítva a dallal elérni kívánt hangulatot.Közben ne feledjük:PC-re és Xbox Series X/S-re is, de aki korábban valamelyik extra kiadás előrendelése mellett döntött, az már holnap belecsaphat a nagy kalandba.