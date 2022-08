Év végén jelenik meg a Dragon Age animeadaptáció

A játékok anime adaptációi manapság újra egyre népszerűbbé válnak, és egyre több IP-vel tesznek kísérletet, hogy adaptálják kedvenc játéksorozatainkat - most is egy ilyen mutatta meg magát, a nagysikerű Dragon Age RPG sorozatból készül egy anime széria.

Bizony, a Cyberpunk franchise után a Dragon Age is tiszteletét teszi a képernyőkön: Dragon Age: Absolution címmel fog érkezni egy sorozat az Electronic Arts gondozásában megjelent játékából. Az idén decemberben, Netflixre érkező széria fejlesztésében, így remélhetőleg nem lesz probléma a streamingre költözött verzióval.A sorozat egy önálló történetet mesél el Tevinter területén, és új karaktereket fog felvonultatni, akiket a játék háttértörténete inspirált. A sorozatot a The Witcher: Nightmare of The Wolfot is készítő csapat fogja prezentálni, az írói munkát pedig olyan emberek fogják végezni, akik többek között a Galaxis őrzői sorozaton, vagy a Transformers Prime-on is dolgoztak.A legutóbbi Dragon Age játékról viszont továbbra is keveset lehet tudni, de a címe nemrég kiderült, szóval ezen a téren már okosabbak lettünk.

