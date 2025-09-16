Évfordulós fémdobozos kiadás jön a The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Editionhöz

A CD PROJEKT RED és a Cenega bejelentette, hogy új dobozos kiadás érkezik a The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Editionhöz, egy egyedi, évfordulós steelbook és lentikuláris mágneses lap kíséretében PC-re, PS5-re és és Xbox Series X-re.
 

A The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (konzolos kiadás) és Game of the Year Edition (PC kiadás) tartalmazza az alapjátékot több, mint 100 órányi játékmenettel egy dark fantasy világban, valamint két sztori kiegészítőt is: a Hearts of Stone és a Blood and Wine teljesen új küldetéseket, szörnyeket és helyszíneket hozott.

Egy évtized telt el azóta, hogy Geraltot irányítva Ciri keresésére indulhattunk a harmadik játékban, a különleges kiadás pedig a már említett platformokra jön október 10-én. Ráadásul egy rakás merchandising termék is készül, kifejezetten a játék évfordulóját ünnepelve, erről később adnak tájékoztatást.

Ami a videójáték-franchise egészét illeti: a The Witcher 4 még messze van és nem sokat tudunk a történetről, ahogy arról sem, hogy mennyit fogunk látni Geraltból, de állítólag az új The Witcher-könyvnek lehet némi hatása a készülő játékra.

