Évente 3-4 új hőssel és térképpel gazdagodhat majd az Overwatch 2

Miután kiderült, hogy ingyenes formában jelenik meg az Overwatch 2 , nagyon sok rajongó kétségbe esett, hogy ez az utólagos támogatásra is negatív hatást gyakorolhat, de a fejlesztők most mindenkit megnyugtattak.

Aaron Keller beszélt ugyanis arról egy interjúban, hogy a free to play jelleg nem lesz hatással az utólagos támogatásra, terveik szerint, de más egyéb tartalmak is várhatók szezononként.Konkrétan a játék indulása egyébiránt október 4-én várható, amivel kapcsolatban érdekesség, hogy ezzel egyetemben rögtön az első szezon és az első battle pass egyaránt elrajtolhat majd. Ezzel együtt a lootbox mint olyan, meg is szűnik, azonban a játékon belüli bolt száz százalékosan várható.