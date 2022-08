Európában is megjelenik a Sega Mega Drive Mini 2, méghozzá óriási játékkínálattal

Nagyszerű hírt hoztak az illetékesek a Sega Mega Drive Mini 2 konzol kapcsán, lévén a miniatürizált retro konzolról megtudtuk, hogy nemcsak Japánban, hanem a világ más részein, így Európában is megjelenhet majd.

Az aprócska masina, méghozzá elképesztő mennyiségű, több mint 60 játékkal a főszerepben, amelyek között olyan klasszikusokkal találkozhatunk, mint a Golden Axe 2, az OutRun, a Populous, a Fatal Fury 2 vagy éppen a Streets of Rage 3.Érdekesség, hogy az aprócska gépen eredetileg még Sega CD-re megjelent alkotások is megtalálhatók lesznek, sőt speciális tartalmakra szintén számíthatunk a mintegy 100 dollárért, tehát átszámítva közel 40 ezer forintért árult konzoltól. Íme a teljes játékkínálat:After Burner IIAlien SoldierAtomic RunnerBonanza Bros.ClayFighterCrusader of CentyDesert Strike: Return to the GulfEarthworm Jim 2Elemental MasterFatal Fury 2Gain GroundGolden Axe IIGranadaHellfireHerzog ZweiLightening Force: Quest for the DarkstarMidnight ResistanceOutRunOutRunnersPhantasy Star IIPopulousRAINBOW ISLANDS -EXTRA-Ranger-XRistarROLLING THUNDER 2Shadow Dancer: The Secret of ShinobiShining Force IIShining in the DarknessSonic 3D BlastSPLATTERHOUSE 2Streets of Rage 3Super Hang-OnSUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERSThe OozeThe Revenge of ShinobiToeJam & Earl in Panic on FunkotronTruxtonVectorMan 2ViewpointVirtua RacingWarsongEcco the Dolphin (Sega CD)Ecco: The Tides of Time (Sega CD)Final Fight CD (Sega CD)Mansion of Hidden Souls (Sega CD)NIGHT STRIKER (Sega CD)Night Trap (Sega CD)Robo Aleste (Sega CD)Sewer Shark (Sega CD)Shining Force CD (Sega CD)SILPHEED (Sega CD)Sonic CD (Sega CD)THE NINJA WARRIORS (Sega CD)Devi & Pii (Special Content)Fantasy Zone (Special Content)Space Harrier II + Space Harrier (Special Content)Spatter (Special Content)Star Mobile (Special Content)Super Locomotive (Special Content)VS Puyo Puyo Sun (Special Content)

