Ismét két nagyágyúval örvendezteti meg az Epic Games Store csapata az ingyenes videojátékokra vadászókat, hiszen egy közel 17 ezer forintos csomagot dobtak össze azért, hogy hétvégén se unatkozzunk.

A két játék közül az egyik az Europa Universalis IV , ami a keményvonalas grand strategy műfaj egyik koronázatlan királya, egy történelmi stratégia, amiben a világtörténelem több jeles eseményén vezet majd át minket, ha elég ügyesek vagyunk hozzá.A másik ingyenes cím az Orwell: Keeping an Eye on You lett, ami egy kisebb kalandjátékszerű élményt nyújt, egy különleges szimulációt, amelyben egy megfigyelésre és spicliskedésre hajazó világot ismerhetünk meg. Érdemes behúzni mindkettőt!