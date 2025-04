Észak felé kalandozhatunk majd Ciri oldalán a The Witcher 4-ben

A jelek szerint nemcsak a főhős tekintetében éri nagyobb változás a The Witcher 4-et, hanem a helyszínek terén is, hiszen a rajongóknak sikerült kikövetkeztetniük, hogy Ciri oldalán észak felé kalandozhatunk majd.

Ebben azért olyan biztosak a fórumokon a rajongók, mert az első előzetesben hősnünk egy Stormford nevű falucskában látogat, amiről kiderült, hogy egy elszigetelt északi falu lesz, és mivel Ciri maga is az északi Cintrából származik, ezért elég nyilvánvalónak tűnik, hogy a játékbanMint köztudott, eddig a The Witcher-sorozat legészakibb része Kaer Morhen volt, de vannak még kiaknázatlan régiók bőven ebben a világban, és a távoli északról nem is tudunk túl sokat, így még több lehetőséget adhat a készítők kezébe.