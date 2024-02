Esportban bővíti stratégiai partnerségét az Acer

Február 8 és 11 között kerül megrendezésre a következő ESL bajnokság Katowicében, amellyel kapcsolatosan az Acer bejelentette, hogy a rendezvénysorozat szervezőjével tovább mélyítette stratégiai kapcsolatát és megújítják partnerségüket.

Az ESL FACEIT Group (EFG) az e-sport bajnokságok egyik legnagyobb szereplője, amellyel több nagy hardvergyártó is folyamatosan kapcsolatban áll - leginkább mint szponzor - , ezért aki követi ezeket az eseményeket, azokat nem érte derült égből villámcsapásként a bejelentés, hogy az Intel és az Acer a napokban bejelentette kapcsolataik meghosszabbítását.A fentiek értelmében exkluzív Original Equipment Manufacturer (OEM) partnerként az Acer gamer subbrand-je, a Predator biztosítja a felszerelést az EFG Counter-Strike 2 és Dota 2 versenyeken az idei évben. Az Intel és az EFG egyébként több mint 20 éve partnerek az esport területén, ehhez csatlakozott most az Acer is, a partnerség keretébenEzek között találhatók az Intel Extreme Masters (IEM) 2024 rendezvények: Chengdu, Kína - Dallas, USA - Köln, Németország és IEM Fall helyszíneken, a teljes ESL Pro League 19. és 20. szezon, az ESL Challenger Jönköping, Svédország - Atlanta, USA - Katowice, Lengyelország, az Online DreamLeague 21, 22, 23 szezonok és az ESL One 2024 versenyei: ESL One Birmingham és ESL One Asia.