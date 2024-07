Erősek maradtak a játékeladások Európában

Az európai játékeladások 2024 első felében továbbra is erősek maradtak annak ellenére, hogy a tavalyihoz képest kevesebb AAA cím jelent meg - derül ki a Games Sales Data adataiból, amely szerint valamivel kevesebb mint 80 millió PC-s és konzolos játékot adtak el.

Ez a szám, ami figyelemreméltó, hiszen 2023 első felében olyan jelentős címek jelentek meg, mint a Hogwarts Legacy, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a Diablo IV és a Star Wars Jedi: Survivor.Ehhez képest 2024-ben mindössze két új játék került be az eladási top10-be: a Helldivers 2 (a 2. helyen) és a The Last of Us: Part 2 Remastered (a 10. helyen). Fontos tudni, hogy a Nintendo digitális eladási hiányoznak az adatsorból, valamint az év egyik legnagyobb slágerének számító Palworld adatai szintén nincsenek meg.Az első félévi európai eladások (digitális+fizikai):EA Sports FC 24 (EA)Helldivers 2 (Sony)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)Hogwarts Legacy (Warner Bros)Red Dead Redemption 2 (Rockstar)Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)Fallout 4 (Bethesda)It Takes Two (EA)Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)