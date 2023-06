Érkeznek a Kojima-játékok macOS-re

Elkezdődött az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC2023, ahol az első nagy prezentáció alatt külön szó esett a macOS-es videojátékokról, nagy meglepetésre pedig megérkezett Kojima-san is egy nagyszerű hírrel: érkeznek macOS rendszerre is a Kojima Productions játékai.

Első körben a Death Stranding Director's Cut kerül be a Maces App Store-ba - ez még idén elérhetővé is válik - , utána pedig érkezik a többi is sorban. Ahogy Hideo Kojima fogalmazott, egy új éra kezdődik most a Maces videojátékok történelmében.Ehhez az Apple is megadja a kellő alapot, hiszen érkezik a Metal 3, ráadásként pedig egy Windows platformról portolást könnyítő app is a fejlesztők rendelkezésére áll hamarosan. Kojima egyébként megemlítette hogy. Remélhetőleg mások is követik a példáját és a jelenleginél is nagyobb számban érkeznek macOS-re a játékok, hiszen a szoftveres és hardveres alapok is bőven alkalmasak a megfelelő élményre minden játékhoz.