Érkezik Steamre az orosz rulettet feldolgozó Buckshot Roulette

Orosz rulett alapú játékmenettel bíró alkotás érkezik április 4-én a Steam platformjára, Buckshot Roulette címen, amelyben garantáltan nem marad második helyezett egy-egy adott kör végén, így érdemes lesz lepaktálni az ördöggel, hogy a szerencse ereje velünk legyen.

A játék története roppant egyszerű:. Három kör áll rendelkezésünkre, és ha a szerencse mindig a mi oldalunkra áll, élve távozhatunk a szajréval a markunkban. Ha mégis mi húzzuk a rövidebbet, sajnos vége a játék. Pofonegyszerű, igaz?A Buckshot Roulette egyébként korábban már elérhető volt, hiszen Mike Klubnika, a fejlesztő az itch.io oldalon tette közzé ezen alkotását, még 2023-ban, azonban a rengeteg pozitív visszajelzés végett úgy döntött, hogy a Steamet is megcélozza és ezen platformra is kiadja játékát.Az is elképzelhető továbbá, hogy konzolos verziók is érkeznek majd a játékból, de ez még nagyon a jövő zenéje. Videós kedvcsináló is érkezett, amit alább tekinthettek meg.

