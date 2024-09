Érkezik Netflixre a Splinter Cell: Deathwatch animációs sorozat

Igen nagy mostanában a Netflix aktivitás animációs szériák terén, az elmúlt napokban számos sorozatot jelentettek be , amihez most csatlakozik az egy ideje várt Splinter Cell animációs sorozat is.

A Geeked Week '24 keretében jelentette be a streaming szolgáltató, hogy az ismert videojáték franchise alapján készülő produktum már javában készül, a hivatalos bejelentés mellé pedig egy trailert is villantottak, amelyben számos ikonikus figura bukkan fel.A 2021 környékén bejelentett sorozat a Deathwatch alcímet kapta a keresztségben, és mivel a Ubisoft közreműködésével készül, ezért várhatóan hű lesz a kedvelt univerzumhoz. Az már most biztos, hogy, és az sem kérdéses, hogy rengeteg kapcsolódási pont lesz a játék széria epizódjaival.Bár premierdátumunk még nincs, de már most tűkön ülve várjuk, hiszen az alig egy perces video igazi libabőr:

Nézd nagyban ezt a videót!