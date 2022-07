Érkezik egy 1999-es Halo RTS több eleme a Master Chief Collection-be

Kevesen tudják, hogy az eredeti Halo játékot még valós idejű stratégiai játékként tervezték kiadni, ráadásul Mac-re, ez a projekt pedig szépen csendben eltűnt és a stílus is változott, azonban most a 343 Industries mégis elhozza több elemét is a Master Chief Collection-be.

Az RTS-korszak járművei történelmi szempontból nagyon érdekesek, de nem lesznek könnyű őket integrálni, és kevés olyan támogatási adatokkal (textúrák, animációk) rendelkeznek, amelyek első személyben jól néznek ki.



Azt sem tudjuk, hogy annak idején mit terveztek a tárgyakkal, mi volt a funkciójuk, mivel nem állnak rendelkezésre az adott korszak tervezési dokumentumai, és a játék mechanikájából kevés dologra tudunk következtetni az akkori tárgyakból. Még dolgozunk ezen a folyamaton, még több időre van szükségünk.

A fejlesztők ugyanis hozzáfértek a soha el nem készült játék munkapéldányaihoz, amiből rengeteg ötletet tudnak meríteni, sőt járműveket, környezeti elemeket, karaktereket is át fognak hozni a modern verzióba, állításuk szerint a múlt évezredből származó játék ugyanis hemzseg a jó ötletektől.Ahogy a 343 munkatársai mondják:Hogy a különleges elemek, a fejlesztők azonban állítják, hogy nem kell sokat várniuk a játékosoknak.