Érkezik az Elden Ring Nightreign, egy önállóan játszható kooperatív akció-RPG

A Bandai Namco is okozott némi meglepetést a The Game Awards 2024-en, lévén a From Software csapatával karöltve bejelentették az új Elden Ring-játékot, ami egy önállóan játszható mellékszál lesz a sorban.

Az Elden Ring Nightreign címre keresztelt alkotás, a célplatformok között pedig a PC-t, a PS4-et, a PS5-öt, az Xbox One-t és az Xbox Series X/S-t találjuk, megjelenésként pedig 2025-öt tűzték ki a készítők, de ennél pontosabb időpont még nem látott napvilágot.Az új Elden Ringben lehetőségünk nyílik egyesíteni erőinket más játékosokkal, hogy háromfős kooperatív küzdelmekben szálljunk szembe az éjszaka teremtményeivel, miközben egyedi képességekkel rendelkező hősök felett vehetjük át az irányítást, akik egyedül is erősek, de csapatban még félelmetesebbé válhatnak.

