A Capcom bejelentette, hogy egy komplett gyűjteményt adnak ki az Ace Attorney-sorozathoz kapcsolódóan, így érkezik az Ace Attorney Investigations Collection , ami több érdekességgel is kecsegtet.

A PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenő csomag egyrészt már itt van a kanyarban, hiszen szeptember 6-án jön, de ennél is izgalmasabb, hogy részekéntMellette a kollekció az Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth című epizódot tartalmazza még, amelyek egykoron Nintendo DS-re jelentek csak meg, szóval most mindketten megkapják nagygépes kivetüléseiket is, ami igencsak jó döntés volt a Capcom részéről.

