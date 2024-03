Érkezik a Valiant Hearts: Coming Home konzolra, itt a trófea lista

Még tavaly januárban Netflix exkluzivitásban, kizárólag mobilokon vált elérhetővé a méltán híres Valiant Hearts folytatása, amely most úgy tűnik, hogy végre konzolokra is ellátogat, hiszen feltöltésre került a játék hivatalos trófea listája.

A Ubisoft alkotása az első világháborúba kalauzol el minket, aholés az emberi viselkedés különböző formáit. Ennek megfelelően azt is "átélhetjük", hogy még ilyen drámai időkben is léteznek olyan nők és férfiak, akik bizony megőrizték emberségüket és azon bizonyos biblikus jó ügy érdekében próbáltak cselekedni, ha ez még a világ szabályainak megszegését is jelentette.Bár a Valiant Hearts: The Great War folytatásaként érkező produktum trófealistája a PS4-es verziót mutatja, szinte biztos, hogy hamarosan más platformokon is részesei lehetünk ezen szívszorító és emlékezetes utazásnak.A listát itt lehet átfutni. És ha esetleg nem bírtok a megjelenésig várni, addig itt hagyunk nektek egy videós előzetest, amely tavaly jelent meg a játékról.

