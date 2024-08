Érkezik a Dragon Ball saját MOBA-ja, indul a Project: Multi regionális tesztje

A Bandai Namco leleplezte a Dragon Ball Project: Multit, a 4v4-es MOBA-t, amely a közeljövőben érkezik PC és mobilokra, a regionális tesztet pedig alig több mint egy hét múlva kezdik a kiválasztott országokban.

2024 nagyon izgalmas a Dragon Ball-rajongók számára, ugyanis a már ismert érkező játékok (Xenoverse 2 Future Saga, Sparking Zero, Kakarot DLC) mellett Goku, Vegeta és a többiek egy teljesen új műfajba, a MOBA-ba is belemerülnek. Ahogy a Pokemon tette az Unitetal, a Dragon Ball is hamarosan kipróbálja magát a többjátékos online harcszíntéren Project: Multival.Az új címet a mai napon jelentettek beközött lesz. Jött egy trailer is, amelyben olyan játékmenetet láthatunk, amely nagyon hasonlít például a Pokemon Unitehoz, vagy a League of Legendshez.Természetesen nem lenne Dragon Ball játék powerupok nélkül, ez is kiderült az előzetesből, valamint eddig úgy tűnik, hogy névsor nagyrészt a Dragon Ball Superre épül.