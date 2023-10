Érkezik a Castlevania: Nocturne második évada

Miután egy nyitott kérdéssel ért véget az első szezon, várható volt, hogy nem váratja meg sokáig a rajongókat a Netflix a Castlevania: Nocturne második évadával, amiről máris lerántották a leplet.

Illetve felvezették egy kicsit a dolgot, hiszen, így feltehetően Juste-ot is láthatjuk a kérdéses előzetesen, amint Lydie Erlanger sírja előtt áll, aki jelentős szerepet játszott a Harmony of Dissonance-ban, viszont mivel a játékban sokféle befejezés megtalálható volt, a sorsa itt a sorozatban erőteljesen kérdőjeles.Hogy mikor számíthatunk a Castlevania: Nocturne második évadának premierjére, az egyelőre kérdéses, de a projekt már produkciós fázisba lépett, azaz gőzerővel készülődik, így alighanem jövőre már meg is jelenhet.

Nézd nagyban ezt a videót!