Eredetileg sokkal brutálisabb lett volna a Starfield

A Kiwi Talkz podcastnek adott interjújában Dennis Mejillonest, - aki közel 12 évig volt a Bethesda vezető művésze és dolgozott a Fallout 4-en, a Skyrimon és a Starfield en - arról kérdezték, miért nem olyan véres a Starfield , mint mondjuk a Fallout 4.

Mejillones azt válaszolta, hogy a játék eredetileg grafikailag, de a technikai bonyodalmak miatt ez több gondot okozott volna, mint amennyit hozott volna. Gondolt arra, hogy például a sisakot egy bizonyos módon kell elvágni és le is lehet venni, nem is beszélve a különböző kiegészítőkről ezeken a felszereléseken.Mejillones hozzátette, még ha a csapat hajlandó is lett volna több időt tölteni a borzalmasabb effektek kidolgozásával, akkor sem biztos, hogy megérte volna, mert a játék hangulata eltérhetett volna attól, amit megcéloztak.A Fallout más tészta, de a Starfield et visszafogottabbnak és realisztikusabbnak szánták és sokat inspirálták őket az olyan alkotások, mint A Térség (The Expanse) és a Star Trek.