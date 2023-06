Érdemes lesz a The Crew Motorfest megjelenése előtt előszedni az első rész mentéseit

A megszokottnál vagy mondhatni az elvárhatónál sokkal jobban összeköti a The Crew 2 és a The Crew Motorfest élményét a Ubisoft, az Insider Gaming informátorai szerint ugyanis lehet majd tartalmat importálni az előző részből.

Ennek az oka leginkább abban keresendő, hogy a The Crew Motorfest -et eredetileg csak a második epizód kiegészítőjének szánták, majd nőtt és nőtt a projekt, így ma már különálló darabként tekinthetünk rá, és ebből előnyt kovácsolhatnak azok, akik annak idején végigjátszották a második részt, így ha megvannak a mentéseink, akkor The Crew Motorfest egyelőre nem rendelkezik még pontos megjelenési dátummal, ellenben ne feledjük el, hogy június 12-én nagy bemutatót tart majd a Ubisoft, ahol bizonyára ez az alkotás is képviselheti magát.