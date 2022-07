Hamarosan egy nagyszerű vadászati szimulátor érkezik a THQ Nordic istállójából, mely Way of the Hunter címmel most egy friss kedvcsinálót kapott, mely egyenesen Erdélybe, a gyönyörű Kárpátokba vezet el minket.

Merthogy arrafelé is kipróbálhatjuk majd a vadászat szépségeit, így különféle őzekre, nyulakra, medvékre, vaddisznókra és egyéb vadakra foghatunk fegyvert, mindezt egy óriási, szabadon bejárható, elképesztően részletesen kidolgozott területen.A Nine Rock Games fejlesztésében készülő alkotást egyedül vagy kooperatív módban egyaránt élvezhetjük majd, premierjére pedig már nem is kell túl sokat várnunk, hiszen

