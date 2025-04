Érdekes statisztikákkal támad az évfordulós Black Desert és egy patch is jött

Black Desert Online új frissítést kapott, amely bővíti és módosítja a Node Wars-t, valamint finomít a hardcore szervereken, ezen kívül a Pearl Abyss statisztikákat és egy új infografikát is kiadott a kilencedik évforduló kapcsán.





A Tier 1 Node War esetében a jelenlegi limitek maradnak, azonban a Tier 2-be belenyúltak, a fejlesztők kíváncsiak várják, hogy a változtatások nem csak szórakoztatóak voltak-e, hanem a tervezett módon működnek is. hardcore szerverek is kaptak néhány változtatást, ezek között szerepel a szükséges túlélési pontok számának csökkentése - jelenleg egyébként a Black Desert kilenc évvel ezelőtt debütált nyugaton, a statisztika szerint mindenki több mint 41,4 millió 9. évfordulós pecsétet gyűjtött és az Anniversary Gift Box is több mint 1,86 millió finomságot osztott ki. Láthatjuk még az évfordulós rejtvények megoldási idejét és a Party Boss Shrine ranglistán a leggyorsabb teljesítéseket is.