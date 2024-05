Érdekes részletek derültek ki az OD játékmenetéről

Hideo Kojimáról már megszoktuk, hogy bármihez is nyúl, abból igazi különlegesség lesz, és egyre inkább úgy tűnik, hogy OD című legújabb horrorjátéka kapcsán szintén nem hétköznapi élmény várja majd a rajongókat.

A megbízható forrásairól ismert DuskGolem által kiszivárogtatott részletek szerint ugyanis az OD nagyon különleges élményt kínál majd, amelyben a játékosoknak többféle médiát és médiumot is be kell vetniük ahhoz, hogy haladhassanak, így aktív és passzív élmény is vár majd ránk, hosszú filmszerű élményekkel kiegészülve, miközben a továbbjutáshoz gyakran kell információkat halászni például bizonyos weboldalakról.A forrás szerint, ami segíti a karakter mozgását és tájékozódását. Egyre inkább kezdjük megérteni azt a kijelentést, amit Kojima maga tett játékáról, miszerint az OD hasonlóan más lesz, mint egykoron a Boktai: The Sun is in Your Hand volt Game Boy-on, ami egy fényérzékelőt használt, melyet először fel kellett tölteniük a játékosoknak, hogy a vámpírok ellen harcolhassanak.