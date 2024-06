Enotria: The Last Song címmel készül ígéretes soulslike olasz mondák alapján

Bár a játék csak ősszel jelenik meg, a fejlesztők egy 8 órás, ingyenesen játszható demóval máris ízelítőt adtak a kalandból. Miután rengeteg visszajelzést gyűjtöttek, az olasz Jyamma Games egy frissített demót adott ki néhány UI-javítással, teljesítményproblémák javításával és jobb játékélménnyel.Az Enotria: The Last Song azt ígéri, hogy egy sor képességet, készséget, maszkot, fegyvert, fejlesztést kínál, hogy egy igazán testreszabható élményt nyújtson, amikor. Az új trailer bemutatja az Enotria néhány kulcsfontosságú elemét, mint például az osztályok váltását a harc közepén:

Bemutattak egy fenyegető hangulatú, olasz folklór ihlette soulslike kalandot a Summer Game Festen, az Enotria: The Last Song egy cinematic trailerrel jelentkezett és kijött egy demó is hozzá.