Energiaitalos reklámhoz adta a nevét a S.T.A.L.K.E.R. 2

Egy friss kedvcsináló bukkant fel a STALKER 2-ről a GSC Game World hivatalos Youtube csatornáján, azonban mielőtt bárki nagy dolgokra gondolna, a mindössze 12 másodperces kedvcsináló sajnos közel sem lett olyan, mint amilyennek sokan várták.

Ahogyan tegnap is beszámoltunk róla , mostanában igen aktívan áll ki a fejlesztőcsapat hazája mellett - a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl esetében ugyanis most egy rövidke reklámfilmről beszélhetünk, ami ráadásul még csak nem is közvetlenül a játékhoz készült, lévén a csapat, lévén az ukrán Non Stop Energy-t szerették volna megtolni egy picit ezzel a néhány másodperccel.A videón egyébiránt egy az előző játékból is jól ismert helyszín szerepel, sőt az energiaital sem teljesen újdonság a franchise rajongóinak, hiszen bizonyos régiókban már a legelső részben szerepelt, így vélhetően a folytatásból sem marad majd ki.