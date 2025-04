Endless móddal gyarapodik a Civilization VII

A Firaxis Games bejelentette, hogy egy nagyon fontoss frissítéssel gazdagítják nemsokára a Civilization VII élményét, hiszen április 22-én érkezik a következő patch, ami nem csak a hibajavításra koncentrál majd.

Éppen ellenkezőleg, a One More Turn opcióval a középpontban megérkezik a régóta várt Endless mód, ami, így örök időkig játszhatnak majd választott civilizációjuk oldalán, de a modern kor végén nem tudnak majd új célokat feloldani.Bár a One More Turn névre keresztelt újdonság az 1.2.0-s frissítés csúcspontja, azért kiemelnénk még, hogy ezzel együtt érkezik a Teams Multiplayer is, amely még szórakoztatóbbá tudja majd tenni a többjátékos mókát, hiszen behozza a szövetségben történő csatározás lehetőségét.