Elveszítette kreatív igazgatóját a Marvel's Wolverine

Nagy változások történtek az Insomniac Games háza táján készülődő Marvel's Wolverine projekt kapcsán, lévén kiderült, hogy az eddigi kreatív igazgató, azaz Brian Horton lelépett a csapattó, ami elsőre nem hangozhat túl jól.

Márpedig úgy tűnik, hogy mindenki jól jár majd hosszabb távon ezzel a döntéssel, hiszen Brian, aki korábban az első és a második Spider-Man, valamint a Spider-Man: Miles Morales projekteknél töltött be hasonló pozíciót, de változás történt az igazgatói poszton is, lévén Mike Daly váltotta Cameron Christiant, aki szintén a fenti játékokkal írta be magát a nevét a szívünkbe.Hogy mi a helyzet Brian Hortonnal? A Game File jelentése szerint úgy tudni, hogy emberünk azért hagyta ott az Insomniac Games-t, hogy csatlakozzon a Microsoft Gaminghez, méghozzá azért, hogy a Perfect Dark visszatérésén dolgozzon.