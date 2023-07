Eltűnt fiunkat kereshetjük egy posztszovjet városban a most megjelent Unholy-ban

A HOOK és a Duality Games bejelentette, hogy az Unholy című első személyű pszichológiai horror mától elérhető PC-re, a cím egy kisgyermek eltűnését követi nyomon egy lepukkant, barátságtalan posztszovjet városban.

Az Unholy félelmetes utazásra viszi bennünket és feltárja a főhősnő, Dorothea előtt álló borzalmakat, miközbenfiunk eltűnése körül. A felfedezés, a fejtörők és az érdekes harci mechanika segítségével a valóság és a sötét világ között utazhatunk, hogy feltárjuk a rémisztő igazságot.A játékban négy különböző érzelmet, dühöt, döbbenetet, szomorúságot és vágyat vethetnünk be a környezettel való interakcióra, például akadályok megsemmisítésére, utak megvilágítására. Az Unholy világában mindenki maszk mögé bújik, mi is létrehozhatjuk a sajátunkat, hogy új képességekre tegyünk szert és fejlesszük magunkat. A játék elérhető a Steamen, a tervek szerint a jövőben érkezik majd PlayStation 5-re és Xbox Series S/X-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!