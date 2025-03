Eltűnik a Hellraiser DLC a Dead by Daylightból

A Behavior Interactive bejelentette, hogy eddig tartott a Hellraiser licenc érvényessége, így április 4-vel sokak nagy bánatára lekerül majd a digitális boltok kínálatából a kapcsolódó DLC csomag, de a megvásárolt tartalom nem veszik el.

Bár a külső boltokból már előbb eltűnik, aki azonban be akarja szerezni Pinheadet,, sőt mi több, ha eddig nem szereztük be, most féláron juthatunk hozzá a bővítményhez, ami egy utolsó nagy lendületet adhat még számára.A készítők külön hangsúlyozták, hogy bár a DLC árusítása megszűnik, ha viszont valaki beszerezte, akkor a kapcsolódó tartalmak nem vesznek el, azok továbbra is megmaradnak, ezért is érdemes kihasználni még gyorsan a vásárlás lehetőségét.