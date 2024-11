Eltolták az On Your Tail című történetközpontú életszimulátor megjelenését

A Humble Games kiadója bejelentette, hogy a Memorable Games nem készül el időben az On Your Tail címre keresztelt történetközpontú életszimulátor fejlesztési munkálataival, így a novemberi megjelenést el lehet felejteni.

Ezt az utolsó pillanatban közölték a rajongókkal, hiszen korábban a mai napra vártuk a premiert, amint azonban kiderült, a játék csak december 16-án roboghat majd be PC-re és 2025 februárjában számíthatunk rá Nintendo Switch-en, a többi platform pedig még bejelentés alatt áll.Az On Your Tail egyébiránt egy gyönyörű olasz tengerparti városkában játszik majd, ahol Diana nyomozó oldalán egy történetközpontú életszimuláció vár ránk, miközben felfedezhetjük Borgo Marina legnagyobb titkait és egy sor aktivitás részévé válunk.