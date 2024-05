Eltolták a Life by You korai változatának megjelenését

Bár a Paradox Interactive korábban megesküdött rá, hogy nem tolják el a Life by You többször is megerősített megjelenési dátumát, azonban végül az utolsó pillanatban mégis a csúsztatás mellett döntöttek.

A Paradox Tectonic ugyanis képtelen olyan állapotba hozni a játékot, hogy az legalább korai változatban el tudjon indulni, így a korábban bejelentett június 4-i Early Access premiert máris felejtsük el, semmilyen platformon nem érkezik meg ebben az időpontban a játék.Hogy akkor mégis mikor számíthatunk rá? Ez a legszomorúbb, hogy nem tudjuk, hiszen. Mattias Lilja, a cég vezérigazgató helyettese szerint azért nincs új időpont, mert legközelebb már valóban egy olyan dátummal akarnak szolgálni, amihez tartani is tudják magukat.