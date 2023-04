A Cygames kiadója és az Arc System Works fejlesztői bejelentették, hogy bár korábban májusban szerették volna elindítani, a hírek szerint azonban késik a Granblue Fantasy: Versus Rising PS4-es és PS5-ös online bétája.

Hogy konkrétan mennyit, arról nem érkeztek hírek, de a hivatalos közleményből kiderült, hogy azért történt mindez, mert a játék stabilitási problémákkal küzd, márpedigÚj időpontot egyelőre nem is jelentettek be a készítők, elmondásuk szerint majd akkor, ha a dolgok rendeződtek, és biztosak abban, hogy már az online bétán is a lehető legjobb formában láthatják a rajongók a játékot.