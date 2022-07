Eltolta az Avatar: Frontiers of Pandora premierjét a Ubisoft

Sokan abban a tévhitben éltek, hogy a Ubisoft mindent elkövet annak érdekében, hogy a Massive Entertainment srácai a kapcsolódó film premierjére elkészüljenek az Avatar: Frontiers of Pandora című videojátékkal.

Bár erre csak valamikor az év végén kerül sor, azonban már most biztos, hogy a játék akkor még sehol sem lesz, a kiadó ugyanis bejelentette, hogy, ami elég nagy kihagyott ziccer lesz, hiszen arra már elmúlik a film által generált hype.A Ubisoft minderről egy a részvényeseinek szóló eseményen beszélt, ahol elmondták, hogy bár keményen dolgoznak azon, hogy a fejlesztők minél hatékonyabbak legyenek, de az Avatar: Frontiers of Pandora premierjét így is 2023. március 31-e utánra kellett tolniuk.